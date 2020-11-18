موظف يضرب عن الطعام لفصله من العمل بالمنيا.. والمحافظة: "بتاع مشاكل"

أضرب موظف بوحدة الرصف وصيانة الطرق بمجلس مدينة المنيا عن الطعام والشراب، اليوم، بسبب فصله من العمل، وطالب بلقاء المحافظ وعودته لعمله فضلا عن تعويضه.

وقال"محمد أبو السعود"31 عامًا، موظف بوحدة الرصف بالمنيا إنه مستمر في الإضراب لحين لقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مطالبا بالعودة للعمل مرة أخرى، وتعويضه عن الحافز والمكافأة التي حُرم منها على مدار ثلاثة أعوام.

من جانبها، أصدرت محافظة المنيا، بيانًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه، إنه بناءا على تعليمات المحافظ، اللواء أسامة القاضي، جرى فحص شكوي الموظف الذي يتضرر من فصله، وتبيّن أنه كان متعاقدا على العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر بتاريخ 13-12-2011، وتلاحظ تكرار المشاكل التي يثيرها بنطاق عمله بوحدة الرصف، وكذلك عدم انتظامه في العمل وكثرة الانقطاع، بالإضافة إلى تحرير أكثر من مذكرة لتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب وصدر له أكثر من قرار جزاء.

وأفاد البيان، أنه جرى نقل الموظف من وحدة الرصف إلى مجلس قروي تلة بتاريخ 27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملائه والتعدي علي رؤساءه في العمل، ما جعل استمراره في العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي.

وأوضح البيان أنه فيما يخص قرار إنهاء تشغيل الموظف بالقرار رقم 43 لسنة 2020الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، قامت إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة علي رئيس الوحدة المحلية أفادت بكثرة انقطاع الموظف عن العمل وتجاوزه المدة القانونية التي تستوجب قانونًا إنهاء الخدمة، وقامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بتطبيق القانون علي المذكور بإنهاء تعاقده.

وأضاف البيا أنه بتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلي الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا بتاريخ 27-10-2016 ، وعليه قامت جهات الفحص بالمحافظة بفحص الشكوي وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار إنهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانوناً واستنفاده رصيد إجازاته.