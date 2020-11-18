موظف يضرب عن الطعام لفصله من العمل بالمنيا.. والمحافظة: "بتاع مشاكل"
كتب:
اسلام فهمي
06:14 م | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
موظف يضرب عن الطعام
أضرب موظف بوحدة الرصف وصيانة الطرق بمجلس مدينة المنيا عن الطعام والشراب، اليوم، بسبب فصله من العمل، وطالب بلقاء المحافظ وعودته لعمله فضلا عن تعويضه.
وقال"محمد أبو السعود"31 عامًا، موظف بوحدة الرصف بالمنيا إنه مستمر في الإضراب لحين لقاء اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مطالبا بالعودة للعمل مرة أخرى، وتعويضه عن الحافز والمكافأة التي حُرم منها على مدار ثلاثة أعوام.
من جانبها، أصدرت محافظة المنيا، بيانًا، اليوم الأربعاء، قالت فيه، إنه بناءا على تعليمات المحافظ، اللواء أسامة القاضي، جرى فحص شكوي الموظف الذي يتضرر من فصله، وتبيّن أنه كان متعاقدا على العمل بوحدة الرصف بالمحافظة بوظيفة سائق لودر بتاريخ 13-12-2011، وتلاحظ تكرار المشاكل التي يثيرها بنطاق عمله بوحدة الرصف، وكذلك عدم انتظامه في العمل وكثرة الانقطاع، بالإضافة إلى تحرير أكثر من مذكرة لتحريض العاملين والسائقين بالمشروع على الشغب وصدر له أكثر من قرار جزاء.
وأفاد البيان، أنه جرى نقل الموظف من وحدة الرصف إلى مجلس قروي تلة بتاريخ 27--10-2016 بالقرار رقم 1030 لسنة 2016، وذلك للصالح العام وصالح العمل ولإثارته المشاكل مع زملائه والتعدي علي رؤساءه في العمل، ما جعل استمراره في العمل يترتب عليه تعطيل هذا المشروع الإنتاجي.
وأوضح البيان أنه فيما يخص قرار إنهاء تشغيل الموظف بالقرار رقم 43 لسنة 2020الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 29-9-2020، قامت إدارة الموارد البشرية بالوحدة المحلية بعرض مذكرة علي رئيس الوحدة المحلية أفادت بكثرة انقطاع الموظف عن العمل وتجاوزه المدة القانونية التي تستوجب قانونًا إنهاء الخدمة، وقامت الشئون القانونية بالوحدة المحلية بتطبيق القانون علي المذكور بإنهاء تعاقده.
وأضاف البيا أنه بتاريخ 5-11-2020 تقدم المذكور بطلب لخدمة المواطنين بالمحافظة لتضرره من نقله من وحدة الرصف إلي الوحدة المحلية لقرية تلة بمركز المنيا بتاريخ 27-10-2016 ، وعليه قامت جهات الفحص بالمحافظة بفحص الشكوي وتبين أن القرار يرجع لعام 2016 للأسباب السابق ذكرها، وأن قرار إنهاء التشغيل الصادر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بتاريخ 27-10-2020صدر لتجاوز المذكور مدة الانقطاع المقررة قانوناً واستنفاده رصيد إجازاته.