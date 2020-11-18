مصادرة 5 "تكاتك" غير مرخصة في حملة بالدقهلية

قاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، حملة، اليوم، لمتابعة حركة سير "التكاتك" بالوحدة المحلية بدميرة، في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة وتلبية احتياجات المواطنين وتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

وأمر نائب رئيس المركز، بمصادرة 5 تكاتك لعدم ترخيصهم من الوحدة المحلية وشدد على ضرورة ترخيص كافة التكاتك بنطاق الوحدة، مقررًا تعريفة ركوب للتوك توك بمبلغ 3 جنيهات داخل القرية مراعاة لظروف المواطنين وخاصة طلاب وطالبات المدارس.

من جهة أخرى، شنت مدينة ميت سلسيل حملة لتنفيذ إزالة فورية لتعديات على مساحة 50 مترا مربعا بحي البهلول بالمدينة، وقال المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، إن الإزالة تمت حتى سطح الأرض داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية لها بالمحافظات تطبيقا للقانون وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وفى ذات السياق نفذت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، حملة، اليوم، على المباني الكائنة بنطاق الحى لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

قاد الحملة الأستاذة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومسؤولي الإدارة الهندسية بحي غرب، وقوة من قسم أول المنصورة للتأمين والتمكين من عملية الإزالة.

وتمكنت الحملة من أيقاف الأعمال وإزالة بروز مخالف لعقار بمنطقة شارع الجلاء، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية.