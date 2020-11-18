تواضروس: اهتموا بالإيجابيات واتركوا السلبيات.. وكنيستنا ليست متأخرة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الإنسان لكي يعيش يجب أن يكون صاحب مبادئ، وبهذا يسير في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن مبادئ الإنسان تتشكل من معرفته بالكتاب المقدس، وسير الآباء.

وأضاف البابا في كلمة خلال احتفالية بالعيد السابع لتأسيس المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأيضا العيد الثامن لتجليس البابا، أنه تعلم في الحياة ثلاث مبادئ، ويعيش بها ويطبقها، ومنها مبدأ تعلمه من المتنيح البابا شنودة الثالث، في جلسة خاصة، وهو "اهتم بالإيجابيات، واترك السلبيات".

وتابع بطريرك الإسكندرية، أن حياة أي إنسان بها إيجابيات وسلبيات، والإنسان يجب ألا يعير السلبيات أي اهتمام، لأنها قد تكون بمثابة طوق يعوق حياته، والحياة مليئة بالإيجابيات ولكن "الشاطر اللي يعرف يلقطها"، والإيجابيات هي التي تعطي طاقة للعمل، ولو وقفت عند السلبيات لن تتحرك وسوف تتأخر.

وشدد على أن الحياة بها إيجابيات كثيرة أكثر من السلبيات، ولكن السلبيات صوتها عال، وهذه هي الحياة، والمبدأ الثاني هو "لا تنشغل بما سبق"، وفكر في المستقبل، والخادم الناجح يهتم بما يحدث في المستقبل، ويحلم بالمستقبل، وحتى التعامل مع الأطفال، يمكن التعامل معهم على أنهم مجرد أطفال، ولكن يمكن أيضا التعامل معهم على أنهم أطباء ومهندسي وبطاركة المستقبل، مضيفا: "نحن لسنا كنيسة متأخرة، ولكن تقود في وسط كنائس العالم، تقود بتراثها، وتاريخها، وعقيدتها، وعملها، وهي تتطلع دائما للمستقبل، وعندما نبني علاقات قوية مع كل كنائس العالم، فهذا عمل للمستقبل، وعندما نفكر في تطوير التعليم والتدبير الكنسي، والأسقفيات، وعندما نعقد بروتوكول مع الهيئات والوزارات، فهذا كله تفكير في المستقبل".

وأوضح، أن المبدأ الثالث هو "المحبة لا تسقط أبدًا"، لأن المحبة لا تظن السوء، وترفق، وترحم، وتستطيع أن تصنع كل معجزة، وبها سوف تصنع الكثير، وهذا مبدأ للحياة الناجحة، ولا تدع أي شخص يسرق منك المحبة، وتتسرب الكراهية إلى قلبك.