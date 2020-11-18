المملكة تستضيف فعاليات المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم، فعاليات المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م، الذي تنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وأثرى العلماء والخبراء والمتخصصون المشاركون في الجلسات برؤاهم وتجاربهم ومقترحاتهم وعروضهم التقديمية حول موضوعات وقضايا عدة، شملت تقديم سياسة شاملة للاستجابة لتغيرات المناخ والصحة، وممارسات الاستدامة في حالات الطوارئ الصحية.

واستعرض المشاركون الروابط بين تغير المناخ والصحة، وبعض أفضل الممارسات العالمية في معالجة انبعاثات الكربون، وربط ذلك بجدول الأعمال العالمي الأوسع بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، والتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وناقش المنتدى في يومه الأول ممارسات الاستدامة في حالات الطوارئ الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على قدرة القطاع الصحي، إذ عانت بعض البلدان في الحصول على معدات الحماية الشخصية اللازمة للاستجابة بفعالية لفيروس كورونا.

وتطرق المنتدى إلى أهمية الخزن الإستراتيجي العالمي للمنتجات، وأثر أنظمة تتبع المنتجات في ضمان سلاسل الإمداد خصوصًا خلال الجوائح، إضافةً إلى تطبيق ممارسات التنمية المستدامة للحفاظ على كوكب الأرض في ظل الحاجة لزيادة تصنيع المنتجات الصحية.

وركّزت الجلسات المتوازية للمنتدى على موضوعات "سلامة الغذاء والتغذية"، والإسهامات العلمية لمواجهة التحديات خلال جائحة كوفيد19، وكذلك مناقشة تعزيز المناعة من خلال الأغذية.

وأكد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي خلال الجلسة الافتتاحية أن المنتدى جاء ليضع إسهامه الفارق ضمن الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لاحتواء التبعات المقلقة التي نتجت عن جائحة كورونا كوفيد 19، وليناقش قضايا الإنتاج المستدام في قطاع الصحة التي تتقاطع بشكل أساسي مع مرتكزات قمة العشرين وذلك من خلال جلساته الثرية.

وأوضح أن الخبراء والعلماء المشاركون في المنتدى من الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإنسانية سيقدمون تجاربهم وخبراتهم حول قضايا مهمة تسهم في خلق بيئة مستدامة لكوكب نظيف، وإنسان ممكَّن، كما ستناقش جلسات المنتدى قضايا مصيرية في هذا المجال.

وأشار الدكتور الجضعي إلى أن ثمرة الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية، تجلت في كون المملكة إحدى أكبر عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما ستكون بنهاية 2020 من أقل الدول المتأثرة بتبعات هذه الجائحة، وقد أثبتت الأرقام والبراهين أن المملكة تقود عملاً دولياً إنسانياً .

وعطفًا على مستوى المشاركات والموضوعات والقضايا المطروحة في الجلسات توقّع الرئيس التنفيذي لـ "الغذاء والدواء" أن يخرج المنتدى بتوصيات مهمّة حول ما يجب عمله بعد الجائحة، وكيفية الاستعداد للتحديات المقبلة، وماهو المأمول في آلية العمل المشترك في المستقبل لضمان استمرار سلاسل الإمداد.

يذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف المنتدى لمدة يومين (18-19 نوفمبر) وتنظمه الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وأمانة فريق العمل المشترك بالأمم المتحدة للتوريد المستدام في قطاع الصحة (SPHS)، إضافة إلى منظمة الرعاية الصحية بدون ضرر (HCWH) وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).