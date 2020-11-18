تصدر بضمان الراتب.. أقل 5 بطاقات ائتمانية بالفائدة في البنوك المصرية

خلال العام الحالي، ظهرت أهمية البطاقات الائتمانية، التي تقلل من خطر انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنها أصبحت وسيلة دفع عالمية، تمكنك من الحصول على أي سلعة من الخارج أو حتى من دخل مصر، وبالتقسيط، خاصة وأن البنوك، تقدم عدد من التسهيلات للحصول على تلك البطاقات، لكن يبقى تخوف أغلب العملاء من قيمة الفائدة.

وترصد "الوطن" استمرار لخدماتها التي تقدمها على مدار الساعة، أقل 5 بطاقات ائتمانية في البنوك المصرية، والتي تصدر إما بضمان الراتب أو الأوعية الإدخارية.

البنك الأهلي

بطاقة ائتمان ماستر كاد ستاندرد

الحد الائتماني من 1000 إلى 9900 جنيه

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%

فترة سماح حتى 55 يوم على المشتريات فقط

الفائدة الشهرية 1.9% للبطاقات الصادرة بضمان وعاء ادخاري

وترتفع الفائدة الشهرية لتصبخ 2.25% للبطاقات الصادرة بضمان الراتب.

بطاقة ائتمان فيزا كلاسيك

الحد الائتماني من 1000 إلى 19900 جنيه

الحد الائتماني المتاح للاستخدام في السحب النقدي 100%

فترة سماح حتى 55 يوم على المشتريات فقط

الفائدة الشهرية 1.9% للبطاقات الصادرة بضمان وعاء ادخاري

وترتفع الفائدة الشهرية لتصبخ 2.25% للبطاقات الصادرة بضمان الراتب.

البنك الاهلي المتحد

بطاقة ائتمان ماستر كارد بلاتينيوم

الحد الائتماني من 60 ألف جنيه إلأى 200 الف جنيه

الفائدة الشهرية 1.85%

فترة السماح 58 يوم

يقدم عدد من المميزات منها

تأمين مجاني على السفر حول العالم

برنامج استرداد النقود في مجموعة من التجار المشتركين

الحد الائتماني للسحب من البطاقة 90%.

يمكن استخراج عدد لا نهائي من البطاقات الاضافية

الحد الأقصي لقيمة المشتريات 100 ألف جنيه يومي.

100% من الحد الائتماني كحد شهري خارج مصر.

بطاقة ماستر كارد الكلاسيك والذهبية

الحد الائتماني من 1800 إلأى 20 ألف جنيه

الفائدة 1.85%.

5% حد أدني لاستخدام البطاقة في الشهر.

فترة سماح 58 يوم.

الشراء محليا ودوليا، ويمكن سحب الرصيد محليا ودوليا.

خصومات فورية في مجموعة من التجار.

البنك العقاري المصري العربي

بطاقة ائتمان جولد

تصدر البطاقة بضمان راتب العميل أو وعاء ادخاري

ويصل الحد الائتماني 35% من صافي الدخل الشهري

الفائدة 1.6% للمضمنة

2% لغير المضمنة.

فترة سماح 56 يوم

الحد الأدني للسداد 5%.

حد السحب النقدي 10 آلاف جنيه، بحد أقصي 3000 جنيه يومي.