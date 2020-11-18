مرشحون يستعينون بـ"الأغاني الشعبية" لجذب الناخبين

لم يخلُ سباق النواب الحالى، من وجود عدد من المشاهير، خاصة المطربين والفنانين، لدعم مرشحين بعينهم، سواء بالغناء أو الظهور فى فيديو دعائى لتأييدهم، وذلك إلى جانب الآلاف من اللافتات الدعائية المنتشرة بالشوارع والميادين فى مختلف المحافظات. خلال انتخابات المرحلة الأولى، وتحديداً دائرة «الدقى والعجوزة» فى الجيزة، تكدّست بالأغانى التنافسية للمرشحين، حيث استعان النائب محمد أبوالعينين، المرشح الفائز فى الدقى، بالمطرب الشعبى «حسن شاكوش»، لأداء أغنية دعائية له عنوانها «يا أجدع واحد فى مصر»، ليواجهه مرشحه الخاسر أحمد مرتضى بأغنية «منطقتى»، من غناء المطرب الشعبى عمر كمال، لينافسهما عبدالرحيم على بأغنية لأنغام مطاوع هى «رمز الأسد ثابت مكانه».

وفى المرحلة الثانية، بمحافظة القليوبية، حصدت الأغنية الدعائية للمرشح إبراهيم السيد نصر سرحان، الشهير بالعمدة إبراهيم سرحان، مستقل دائرة «بنها وكفر شكر»، شهرة واسعة، حيث جاء كلماتها على لحن أغنية «بالبنط العريض» للفنان حسين الجسمى، وتضمّنت كلماتها «دعم الصقر مش هيكمل إلا بيك.. ابن بنها هتلاقيه جنبك بيواسيك»، لينافسه المرشح المواجه له بالدائرة ذاتها، أدهم محمد عطية، بإنتاج أغنية خاصة به، نصّت على «أدهم رقم 10 وهو راجل 10 على 10»، وأبدى الفنان أحمد شيبة دعمه له. ودخل على الخط الفنان سعد الصغير، الذى نشر فيديو على مواقع التواصل، لدعم المرشح الخاسر أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق ومرشح حزب حماة الوطن، فى دائرة شبرا، باعتبارهما أبناء منطقة واحدة، وغنى فيه «عبدالهادى يا عسل يا أبودم عسل كل من شاف تسعة يضرب بيك المثل، الشعب اختاره بأجمعه، أحمد والتاج يا ناس، مش هنفرط فيه ولا هنسيبه»، ودعم المرشح ذاته المطرب أبوالليف، والفنانان محمد عبدالرحمن، وإسماعيل فرغلى.

واختص الشاعر أيمن بهجت قمر، والفنان أوكا، المرشحة سمر فرج فودة، ابنة المفكر الراحل، بدائرة مدينة نصر، بأغنية دعائية مخصّصة لها لدعمها بالانتخابات. وبحلبة المنافسة ذاتها، اختص الإعلامى أسامة منير، عمرو السنباطى، مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة، بمقطع فيديو لدعمه بالانتخابات، حيث أكد فيه أنه يريد من خلاله «كلمة وشهادة حق لنجاح السنباطى وتميّزه فى مختلف المجالات، بداية من نادى سماش وحتى هليوبوليس»، على حد قوله، متمنياً له كل التوفيق والنجاح بتلك الجولة، رغم أنه لا يمتلك فيها صوتاً انتخابياً حالياً لانتقاله إلى التجمع الخامس.

كما دعم المطرب الشعبى محمد شاهين، المرشح أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن بقنا من خلال أغنية «ابن الصعيد».