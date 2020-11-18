عاجل.. وفاة هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد بالدقهلية

توفي الدكتور السيد متولي رضوان، وشهرته هرماس رضوان، عن عمر يناهز 69 عاما، رئيس نادي بني عبيد الرياضي بمحافظة الدقهلية، والبرلماني السابق، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد مشوار طويل من العمل السياسي والشعبي والرياضي.

وأصيب رضوان بوكعة صحية منذ عدة أيام، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة للعلاج، قبل أن يتوفى هناك الليلة.

وحصل الدكتور هرماس رضوان على الدكتوراه في العلوم الزراعية 1998، ويعمل مهندسا زراعيا بمعهد الكفاية الإنتاجية ـ جامعة الزقازيق، ودخل البرلمان دورة 1995 – 1995، وظل عضوا حتى عام 2005، ليكمل المسيرة بعده شقيقه الدكتور مكرم رضوان.

يذكر أن شقيق الدكتور هرماس رضوان، وهو النائب مكرم رضوان، يخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بدائرة دكرنس، ضمن محافظات المرحلة الثانية، وهو مرشح حزب الشعب الجمهوري.