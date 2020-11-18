مكافحة الإدمان: "أي أسرة تشتبه بسائق حافلة مدرسية بيشرب مخدرات تبلغنا"

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه تم إجراء الكشف الخاص بتحليل المخدرات على العاملين بالدولة، ووصل تعداد من جرى فحصه حتى الآن، ما يقارب الربع مليون موظف، فيما وصل عدد المدمنين منهم لـ1.8%، بعدما كانت 8% أثناء الكشف على بعضهم في أعقاب حادثة قطار رمسيس.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه تقدم ما يقرب من 40 ألف موظف للعلاج من الإدمان بشكل طوعي، قبل إجراء الكشف عليهم: "دي بالنسبة لينا كانت خطوة إيجابية"، موضحا أنه منذ بداية العام الجاري، تقدم للعلاج من الإدمان، ما يقرب من 100 ألف مريض أدمان عبر الخط الساخن لعلاج الإدمان، ما يعكس تفاعل وثقة كبرى من المواطنين في الخط.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيفتتح خلال الفترة المقبلة، 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان في مرسى مطروح والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن 12% من سائقي أتوبيسات المدارس، كانوا يتعاطون للمواد المخدرة، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم الكشف على 400 سائق، ووجد منهم عدد من الحالات التي تتعاطى المواد المخدرة.

وتابع: "لو فيه أي أسرة عندها أي اشتباه لسائق حافلة مدرسية يتعاطى المخدرات، عليها أن تتصل على رقم صندوق الإدمان والتعاطي، وفي الفترة الماضية، تلقينا 7 شكاوى، وكانت جميعها إيجابية".

وأضاف أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يكثف حاليا، حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، خلال الفصل الدراسي الحالي، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيحال للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.