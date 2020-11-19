أصغر مذيع بمهرجان الجونة عن قصة مشاركته: كان حلم واتحقق بسرعة

روى ياسين محمد، أصغر مذيع في مهرجان الجونة السينمائي، تفاصيل قصة مشاركته في المهرجان كمذيع في هذا العمر، وذلك أثناء استضافته في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

فذكر "محمد"، أنه كان يُتابع أخبار الفن من المجلات، وكان يّعشق كل الفنانين والفنانات، خاصة بشرى ومينا مسعود، كما أنه يُتابع كل أعمال الفنانة بُشرى، "كنت عاوز أروح المهرجان بتاع الجونة عشان أشوفها وأحضره بس ماما رفضت".

وأكد أصغر مذيع في مهرجان الجونة السينمائي، أن رفض والدته لذهابه إلى مهرجان الجونة كان سببه "قالت لي مينفعش نجري ورا الممثلين في المهرجان"، الأمر الذي اضطره للخروج بـ "لايف" على صفحته الشخصية يُطالب متابعيه بإقناع والدته.

وتابع: "كان فيه رسايل كتير عشان أروح المهرجان وأقنعت ماما، عملت هاشتاج (ياسين يغزو الجونة) وكان ليه تأثير كبير، وإدارة المهرجان كلمتني عشان أحضر أول عرض لفيلم أطفال في المهرجان بس ومكنش في دماغي أبقى مذيع".

وواصل: "الفنانة بشرى شافتني ووافقت أني أقدم المهرجان، الموضوع كان غريب، وطنط بشرى كانت بتساعدني، الموضوع كان عندي حلم واتحقق بسرعة".