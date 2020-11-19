استمتع بسهرة الخميس.. دليل الأفلام بالقنوات التليفزيونية اليوم

تعرض القنوات التليفزيونية، اليوم الخميس، عددًا من الأفلام العربية والأجنبية التي تتنوع بين الكوميديا والدراما والتشويق.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي الأفلام ومواعيد عرضها:

MBC2

عرض فيلم " Films & star" الساعة 12.30 مساء، وفيلم " Zookeeper" الساعة 1 مساء، وفيلم " Stargate" الساعة 3.30 مساء، وفيلم " Assassin's Creed" الساعة 6 مساء، وفيلم " Suicide Squad" الساعة 8 مساء، و" Mad Max: Fury Roa" الساعة 10 مساء.

MBC Max

عرض فيلم " Cars " الساعة 10.30 صباحا، وفيلم " Alex Cros" الساعة 12.30 مساء، وفيلم " Ediso" الساعة 2.30 مساء، و" 16 Block" الساعة 4.30 مساء، و" The A-Team" الساعة 6.30 مساء، وفيلم "Transcendence" الساعة 9 مساء، وفيلم " Morga" الساعة 11 مساء.

Zee أفلام

عرض فيلم "A Sublime Love Story: Barsaat" الساعة 11 صباحًا، وفيلم " Maine Pyaar Kyun Kiya" الساعة 1.30 مساء، وفيلم " الصهر ج2" الساعة 5 مساء، وفيلم " Bhabi Ji Ghar Par Hai S3" الساعة 6 مساء، وفيلم " Sonchiriy" الساعة 7 مساء، وفيلم " 120" الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم " فضيحة في الزمالك" الساعة 10 صباحًا، و" دنيا عبدالجبار" الساعة 12.30 مساء، و"صاحب صاحبه" الساعة 4 مساء، و"الشك يا حبيبي" الساعة 7.30 مساء، و" يا دنيا يا غرامي" الساعة 11 مساء.

روتانا سينما

عرض فيلم "الإنسان والجن" الساعة 3 مساء، و"حبيبي دائمًا" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "صاحب صاحبة" الساعة 8 مساء، و"جواب اعتقال" الساعة 10 مساء.

روتانا كوميدي

عرض فيلم "كلبي دليلي" الساعة 12.30 مساء، و" سي عمر" الساعة 2 مساء، وفيلم " حلق حوش" الساعة 4 مساء، وفيلم " رومانتيكا" الساعة 6 مساء، و" أمريكاني من طنطا" الساعة 7 مساء، وفيلم " السيد أبو العربي وصل" الساعة 9 مساء، وفيلم "خير وبركة" الساعة 11 مساء.