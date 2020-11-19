فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة الأحد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 22 نوفمبر 2020 فتح باب التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة، وهي مدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة"، على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع ([http://www.newcities.gov.eg)]www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز" مع وجود أنظمة سداد ميسرة، مضيفا أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والنماذج والمساحات وأسعار الوحدات وأسلوب السداد ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وموقع الهيئة [http://www.newcities.gov.eg))،]www.newcities.gov.eg))، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولت طرح الـ1011 وحدة سكنية، وهي 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفي" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور)، و564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2).