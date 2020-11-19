تحرير 23 عقدا لتقنين الأوضاع على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

أعلن العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، غرب محافظة الأقصر، تحرير 23 عقدا لتقنين الأوضاع على أملاك الدولة، بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبعد انتهاء كافة العقبات ومراعاة البعد الإجتماعي والحالة العامة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة القرنة، أن المدينة تواصل العمل على قدم وساق فى إزدواج الطريق الواصل بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوي الغربي، حيث تم الانتهاء من أعمال تربة الأساس الزلطية للطريق لتقديم أفضل خدمات للمواطنين والسائقين على الطريق الواصل بين الطريق الزراعي والصحراوي الغربي "قنا ـ الاقصر"، تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المدينة، والمهندس أسعد مصطفى، بمديرية الطرق، حيث تمت توسعة الطريق بمعاونة المواطنين .

وأوضح عبد الجابر، استمرار العمل بمشروعات رفع نواتج ومخلفات الترع والمصارف بقرى ونجوع المدينة، حيث أسفرت تلك الأعمال عن رفع 270 طنا من نواتج تطهير الترع والمخلفات، وجارى إستكمال تلك الأعمال على مدار الساعة.

وكان رئيس مركز ومدينة القرنة، استقبل منذ أسبوعين متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والجاري تنفيذه على مستوى المحافظات، وهم الدكتور وسام النهري، والدكتورة رانيا عطية، والدكتورة ألاء محمود وسالي عاشور.

كما قام حجازي النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة القرنة، وشباب البرنامج الرئاسي بجولة ميدانية لمتابعة عددا من الأنشطة والمشروعات بالمركز ومنها محطة محولات البر الغربي بالأقالتة، ومحطة صرف صحي القرنة، ومحطة صرف صحي قبلي قامولا، وقرية حسن فتحي، وفعاليات مبادرة الحرف اليدوية التابعة للتضامن الاجتماعي، بغرض التعرف على المشروعات وعلى الحلول التي تمت لمواجهة المشاكل والتحديات التي صادفت بعض المشروعات وإزالة المعوقات لاستكمالها.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل، ويهدف إلى إٕنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.