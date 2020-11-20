للسائقين والتباعين.. 5 خطوات للاشتراك في منظومة التأمين على عمال النقل

أكدت الهيئة القومية لـ لتأمينات الاجتماعية، أنه يتم توفير التغطية التأمينية للسائقين أصحاب الرخص "القيادة المهنية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة"، وذلك وفقاً لأحكام قانون المرور، وكذلك رخص قيادة الجرارات الزراعية بمقطورة، والسائق الحاصل على رخصة قيادة خاصة متى ثبت اشتغاله على عربيات النقل الخفيفة، أو سيارات الأجرة أو في مجال النقل السياحي.

التأمين على السائقين في منظومة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات

وأضافت أنه يتم أيضا التأمين على السائقين في منظومة نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات مثل "أوبر" وسائقي التوك توك والتابعين على سيارات النقل في القطاع الخاص.

إجراءات الاشتراك فى منظومة التأمين على عمال النقل البرى

وحددت الهيئة إجراءات الاشتراك فى المنظومة كالتالى:

1- السائق

يتقدم السائق من الفئات السابقة إلى مكتب الهيئة بطلب الإشتراك في هذا النظام، ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (43) المرفق هنا مرفقا به :

​- صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

- صورة بطاقة الرقم القومي .

- خطاب من إدارة المرور المختصة يفيد تقدمه بطلب الحصول على ترخيص بالقيادة مع أخذ إقرار عليه يتضمن موافاة الهيئة بصورة من رخصة القيادة الصادرة له من إدارة المرور فور صدروها.

- صورة من كارت التشغيل الذى يصدر لقائدى المركبات ووسائل النقل الجماعى، التي تعمل ضمن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

2- "التباع"

عليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب الاشتراك على النموذج رقم (43) المرفق هنا به:

- شهادة قيد من مكتب العمل المختص.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى.

- تقرير طبى صادر من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يفيد مدى لياقته الطبيه لممارسة المهنة.

- على المكتب المختص التأمين علي العامل من الفئات السابقة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وتسجيل سداد الاشتراكات على قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها ألكترونياً بالأرشيف الإلكتروني ويعتد بهذا الملف الإلكتروني كمستند عند صرف المستحقات التأمينية .