انطلاق المبادرة الطلابية "خضر جامعتك" بدمياط

انطلقت اليوم الخميس مبادرة كلية الزراعة "خَضَّر جامعتك" تحت إشراف الدكتور أحمد لطفي ونس، عميد الكلية، وبتنسيق متكامل من الدكتور مصطفي ماهر المغازي، وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور المتولي مصطفي سليم، وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناهد مصطفي راشد، رئيس قسم الخضر والزينة.

وتم الإعداد لتنفيذ المبادرة من خلال مشروع طلابي تعليمي لتنسيق وتجميل الفراغات والمسطحات الخضراء بالحرم الجامعي بمدينة دمياط الجديدة، التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الكلية لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة باللاند سكيب (Land Scape) علي أرض الواقع من خلال توزيع الفراغات والمسطحات الموجودة بالحرم على مجموعات من طلاب شعبة البساتين.

وتشتمل خطة تنفيذ هذه المبادرة على تنظيم لقاء مع الطلاب للتوعية بأهداف المشروع وآليات تنفيذه ومتابعته، وصياغة مشروعات الدراسات الميدانية ومراجعتها وإعداد الخطط التنفيذية لها، وتوزيع طلاب مجموعات المشروعات البحثية للعمل الميداني بالفراغات والمسطحات المحددة لكل مجموعة.

وتسهم المبادرة في زيادة الرقعة الخضراء بحرم الجامعة لما يمثله ذلك من طفرة ملموسة في أعمال التنسيق الحضاري، وكذلك تعزيز المشاركة الطلابية في الأنشطة البناءة خلال فترة الدراسة.

يأتي ذلك، بناءً علي توجيهات الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، للوصول بالجامعة إلى مراكز متقدمة ضمن تصنيف الجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، تماشيا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، ولما تمثله كلية الزراعة من أهمية بالغة في استغلال وتنسيق الفراغات البينية بمنشآت الحرم الجامعي الجديد.

وفي وقت سابق، التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، المهندس إيهاب أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، اليوم، بحضور الدكتور طارق عطية، عميد كلية الهندسة، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وبحث سُبل زيادة معدلات إنجاز الأعمال بتلك المشروعات، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بتسليم المشروعات في الأوقات المحددة التي تم التعاقد عليها.