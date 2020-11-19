بعد قرار التعليم.. تفاصيل معاملة الطلاب السوريين واليمنيين كالمصريين

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، على استمرار معاملة الطلاب من الجنسيات السورية واليمنية بنفس معاملة الطلاب المصريين، خلال العام الدراسي الحالي 2020-2021.

وأوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه بناء على قرار معاملة الطلاب السوريين واليمنيين مثل الطلاب المصريين، فإنه لهم الحق في الالتحاق بالمدارس المصرية الحكومية، إذ أنه لم يكن المسموح لهم الالتحاق بالمدارس الحكومية، وكان يُمكنه فقط الالتحاق بالمدارس الخاصة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الطلاب اليمنيين والسوريين يدفعون نفس قيمة المصروفات الدراسية التي يدفعها الطلاب المصريين، بالإضافة إلى إعفائهم من دفع مصروفات التعليم الخاصة بالطلاب الوافدين من خارج مصر.

وبدأت وزارة التربية والتعليم، تطبيق معاملة الطلاب السوريين واليمنيين، مثل معاملة الطلاب المصريين منذ العام الدراسي 2012-2013، ويتم تجديد القرار سنويًا، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على القيام بدورها على أكمل وجه تجاه الأشقاء العرب.

وفي سياق أخر عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعًا مع موجهي عموم اللغة العربية، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية من أجل مناقشة مستوى تنفيذ المعلمين للمكون التكنولوجي في تدريس مناهج مادة اللغة العربية، وناقش الاجتماع ضرورة الالتزام بجداول القنوات التعليمية بمختلف المراحل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى متابعة التوجيه للمدارس وفقًا للجدول والخطة المدرسية التي يعتمدها مدير المدرسة.

وناقش الاجتماع أيضًا تفعيل وحدات التدريب بكلا من المدارس والإدارات، مع رفع كفاءة معلمي مادة اللغة العربية وذلك في المادة العلمية وطرق تدريسها، بالإضافة إلى تسليم تقرير شهري عن مادة اللغة العربية من كل محافظة عن الفترة السابقة يتضمن كلا من الإيجابيات والسلبيات بالإضافة إلى سبل النجاح وطرق العلاج التي يتم اتخاذها من خلال المتابعات الميدانية، وحضر الاجتماع كلا من الدكتورة هناء قاسم، مديـر عـام تنمية اللغة العربية، مع الأستاذ خالد عبدالمجيد السبكي خبير مكتب تنمية اللغة العربية، بالإضافة إلى موجهي عموم مادة اللغة العربية على مستوى محافظات الجمهورية.