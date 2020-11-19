عرض "بعد التحية" لـ"مسرح مصر" غدا

يُعرض للفنان أشرف عبدالباقي، أحدث عروضه المسرحية لمسرح مصر، والتي تحمل اسم "بعد التحية، وذلك في تمام الساعة الثامنة على قناة mbc مصر.

تدور أحداث مسرحية "بعد التحية"، في إطار كوميدي داخل إحدي المطارات حيث يتعرض بعض المُسافرين للتفتيش بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

ومؤخرًا بدأ عرض مسرحية "صباحية مباركة" في شهر أغسطس الماضي، من بطولة علي ربيع، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وحسام داغر، وطاهر أبوليلة، وإخراج أشرف عبد الباقي.

ويشارك فيها سليمان عيد، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وصميدة.

والمسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

حرص عدد كبير من الفنانين على حضور المسرحية، ودعم على ربيع وأوس أوس في أول بطولة مسرحية لهما، أبرزهم الفنان أحمد سعد، رامي جمال، كريم فهمي، محمد لطفي.

وعبر حسابه بتويتر وجه الفنان أشرف عبدالباقي، مخرج مسرحية صباحية مباركة، رسالة للجمهور، قائلًا: شكراً لجمهورنا الجميل اللي نورنا في أول عروض مسرحية صباحية مباركة ومبسوطين من ردود أفعالكم.