فى 6 سنوات.. الانتهاء من إنشاء 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10 مليارات جنيه

شهدت السنوات الـ 6 الماضية، اهتماما كبيرا من الدولة بتنمية الصناعة، حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية بلغت حوالي 10 مليارات جنيه.

كما تم إنشاء ثلاث مدن صناعية جديدة شاملة مدينة الجلود بالروبيكي على مساحه 511 فدانا، وتم الانتهاء من المرحله الأولى، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فدانا تم افتتاحها بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات على مساحة 3 ملايين متر، فضلأ عن إنشاء خمس مناطق صناعية، بنظام المطور الصناعي بواقع ثلاث مناطق صناعية بمدينة السادات ومنطقتين بمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 646 قطعة أرض وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراض صناعة.

وبحسب تقارير حكومية، فإن الدولة قامت من خلال مركز تحديث الصناعة بتنفيذ 9 مشروعات لتطوير الصناعة الوطنية في مجالات تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات والتدريب وتنمية الصادرات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتحسين الإنتاجية والاقتصاد الأخضر والتجمعات الترفيهية والحرفية والصناعية وتحسين الإنتاجات بتكلفة إجمالية بلغت 655 مليون جنيه، منهم 650 مليون جنيه تمويل من مركز تحديث الصناعة.

وفى مجال التدريب، تم تدريب وتأهيل 413 من أصحاب الأعمال ومديري المشروعات ومقدمي الخدمات كما يجري حاليا تنفيذ 7 مشروعات أخرى لدعم وتطوير القطاع الصناعي بتمويل من مركز تحديث الصناعة، بتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين جنيه وتوفر 824 خدمة فنية للمشروعات الصناعية إلى جانب تنفيذ ثلاث مشروعات بتمويل من قدره 57 مليون جنيه في مجالات أنظمة الخلايا الشمسية وتطوير قطاع الملابس والمنسوجات وتسخين المياه بالطاقة الشمسية.

كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمناطق قائمة بلغ إجماليها 1140 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه، توفر 140ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كل محافظات الجمهورية، وذلك في عدد من الأنشطة ومنها الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية والغذائية والمشروبات والخشب ومنتجاته ومواد البناء وخزف وصينى وحريات وغزل ونسيج وملابس وجنود وصناعات تحويلية وكيماوية.