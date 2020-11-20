ضبط 5956 سائق لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 520 مخالفة غلق 

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن الآتى:

تحرير (520) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية.. بمخالفة قرار الغلق.

إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (5956) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية غير مطابقة للمواصفات بالقاهرة

وفى هذا الإطار تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مالك مصنع كائن بدائرة قسم شرطة بدر).. لقيامه بإدارة المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بدون تصريح مستخدماً علامات تجارية مقلدة.. وعُثر بداخل المصنع على (105 ألف كمامة طبية- 2000 كمامة طبية تحت التجهيز- 3000 شريط كمامة- بكرة قماش ودعامات- عدد 6 ماكينات تصنيع "خياطة، لحام، بنط") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته أقر بتصنيعه للمضبوطات بدون تصريح بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.