غلق 3 صيدليات كبرى في حملات تفتيشية ورقابية بالزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية وخطة مديرية الصحة لضبط سوق الدواء والحفاظ على صحة وسلامة المرضى أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة قيام إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية بشن حملات تفتيشية مفاجئة على 3 صيدليات كبرى بمركز ومدينة الزقازيق لمراجعة تراخيصها والتأكد من عدم بيعها أدوية مخالفة أو منتهية الصلاحية تعرض صحة المواطنين للخطر.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة الأولى أسفرت عن تحرير محاضر لاستخدام المؤسسة الصيدلية في غير الغرض المخصص لها، وضبط أدوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة ومعدة للبيع، وأدوية بدون فواتير ومعدة للبيع، ومخالفة الاشتراطات الصحية والرسم الهندسي والنظافة، بينما أسفرت الحملة الثانية عن تحرير محاضر لاستخدام المؤسسة الصيدلية في غير الغرض المخصص لها وضبط أدوية معدة للبيع على الأرفف منتهية الصلاحية، وضبط مستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومجهولة المصدر، وضبط أدوية معدة للبيع على الأرفف خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها خارج هذه المنشآت , وأدوية محفوظة بدرجة حرارة غير مناسبة ومعدة للبيع وفتح مؤسسة صيدلية وعدم تواجد من رُخِصَ له مزاولة المهنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة الثالثة أسفرت عن تحرير محاضر لوجود أدوية معدة للبيع على الأرفف منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وضبط مستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة والسكان ومجهولة المصدر وضبط أدوية معدة للبيع على الأرفف خاصة بوزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي وغير مصرح بتداولها خارج هذه المنشآت، وفتح مؤسسة صيدلية وعدم تواجد من رُخِصَ له مزاولة المهنة، ومخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة وتم تحرير مذكرات غلق إداري للمنشآت المضبوطة وإرسالها لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق لاتخاذ اللازم قانوناً.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.