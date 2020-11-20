بالفيديو والصور.. أجانب وأطفالهم يستمتعون بطقس الإسكندرية

حرص وفد أجنبي على زيارة مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بالرغم من الطقس السيئ والسيول التى ضربتها، حيث تواجدوا على الكورنيش وأمام مكتبة الإسكندرية للاستمتاع بهذا الطقس الأوروبي خاصة بعد ظهور ألوان قوس قزح.

وتتمتع مدينة الإسكندرية، بالجو الأوروبي فبالرغم من غرق الشوارع وتساقط الأمطار الغزيرة إلا أن كورنيش الإسكندرية يتحول إلى لوحة فنية في الشتاء بسبب البحر والسماء وقوس قزح والسحب.

والتقط الأطفال الصغار الصور التذكارية على كورنيش الإسكندرية.

وضربت نوة "باقي المكنسة" سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد كبير من شوارع وأحياء المدينة الساحلية، وتحويلها إلى برك وبحيرات.

وتواصل الأمطار الغزيرة تساقطها حتى الآن على مدينة الإسكندرية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق عدد كبير من الشوارع، مع ارتفاع منسوب المياه بها وأسفل الكباري، وفي الترع؛ بسبب تساقط الأمطار دون توقف، بدرجة وصلت إلى حد السيول.

ويتواجد عمال شركة الصرف الصحي في الشوارع؛ من أجل سحب المياه المتراكمة، خوفا من غرق المدينة، خاصة مع تساقط كميات كبيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتستمر هذه النوة، وفق الأرصاد، يومي الجمعة والسبت؛ إذ تشهد المحافظة أمطارا غزيرة على فترات متقطعة، وعلى مناطق متفرقة من أنحاء الإسكندرية.