الغرباوي: وقعنا بروتوكول تعاون مسرحي بين مصر وكوسوفو لمدة 3 سنوات

قام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة للمخرج مازن الغرباوي، بتوقع بروتوكول تعاقد مع الفنان الكوسوفي مونتور زيمبراج، رئيس الهيئة الدولية للمسرح بدولة كوسوفو.

وأوضح "الغرباوي"، خلال التوقيع في تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من البروتوكول هو التوسع وتطوير المدارس المسرحية وتبادل المعلومات والعروض المسرحية بين البلدين.

وأشار "الغرباوي"، إلى أن البروتوكول لمدة 3 سنوات سيكون خلالها التعاون متبادل بين مهرجان شرم الشيخ ومهرجان موني آرت بكوسوفو.

وكان قد وقع المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتكول تعاون مع مهرجان "موني آرت" من دولة كوسوفو بحضور رئيسه مونتور زمبراج، حيث توجه "الغرباوي"، بالشكر لـ "زمبراج"، لتحديه كل الصعاب، وتواجده في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، وقال: "لمن لا يعرفه هو ممثل من دولة كسوفو، ورئيس مكتب الـ iti هناك ولديه مهرجان هام جدا متخصص في المونودراما، وسوف يكون التعاون بيننا لمدة 3 سنوات لتطوير محور المونودراما في المهرجان".

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ونقابة الفنانين العراقيين بحضور الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين ذلك البروتوكول الذي يعزز التعاون بين المهرجان والنقابة، حيث سيتم تخصيص جائزة سنوية باسم أحد الفنانين العراقيين، والتي بدأت من هذه الدورة وسوف تحمل اسم الدكتور سامي عبدالحميد لأفضل سينوغرافيا، لتعريف جمهور مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بنجوم العراق المسرحيين، بجانب مشاركة العرض الفائز في المهرجان العراقي المسرحي الوطني في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والمشاركة العراقية كل عام في أي من محاور المهرجان الثلاثة.