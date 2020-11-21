موسكو: وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان يصلان إلى العاصمة الأرمينية

وصل وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرجي شويجو وسيرجي لافروف إلى العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن وفد حكومي روسي.

ونقلت وكالة أنباء "تايس" الروسية، اليوم، عن مصدر بالحكومة الروسية، قوله "إن الوفد الحكومي الروسي يضم أيضا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ومسؤولين آخرين".

وأضاف المصدر "أن أعضاء الوفد الروسي سيعقدون اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان"، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب إعلان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في أقليم كاراباخ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقا لاتفاق وقف الحرب المبرم مؤخرا بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أمس الجمعة أهمية قضية التسوية في كاراباخ بالنسبة لبلاده، فيما حذر وزير الخارجية سيرجي لافروف من وجود محاولات لعرقلة تطبيق الاتفاق بشأن كاراباخ.