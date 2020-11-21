منح السجينات زيارة استثنائية بمناسبة حملة "الـ16 يوما لمناهضة العنف"

قررت وزارة الداخلية، منح جميع السجينات "زيارة استثنائية" اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 حتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزيلات السجون، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الاجتماعي بين النزيلات والزائرين.

جاء ذلك بمناسبة قرب بدء فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال شهر نوفمبر الجاري، وحرصاً من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزيلات السجون مشاركة ذويهنّ الاحتفال بهذه المناسبة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.