يعلوها الدود.. إعدام طنين ونصف مواد غذائية فاسدة في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، عن إعدام مكاتب مراقبة الأغذية كميات تصل إلي 2510 كيلو جرام جزر مخلل، وفواكه تالفة، وزيوت للقلي، بالإضافة إلى ضبط حوالي 30 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات على منافذ تقديم المواد الغذائية بمدينتي بني عبيد والجمالية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية ومكاتب مراقبة الأغذية نفذت خطة شاملة للرقابة على منافذ الأغذية المختلفة، والتي تشمل المحلات، المطاعم، المخابز، السوبر ماركت، الباعة الجائلين، حيث قامت الفرق التفتيشية بمدينتي بني عبيد والجمالية بالمرور على مجموعة من المنافذ وذلك من خلال المرور الميداني.

وأضاف "مكي"، في بيان صحفي، أن الحملات أسفرت عن ضبط 30 برميل جزر مخلل زنة البرميل 80 كيلو، وذلك عند المرور على مصنع مخللات، تم وضبط حوالي 30 طن جزر مخلل بآبار التخليل ،كما تم إعدام 2400 كيلو جزر مخلل غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيير في الخواص الطبيعية، ووجود حشرات ودود بمصنع مخللات ببني عبيد.

تم تحرير 5 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، كما تم عمل محضر غلق إداري لعدم وجود ترخيص وتم إيقاف التشغيل للمصنع لوجود بلاعة صرف أمام المدخل، مما يؤدي إلى خطر داهم في الصحة العامة.

وِأشار إلى أن الحملة على الأسواق والمحلات بمدينة الجمالية أسفرت عن إعدام 70 كيلو فاكهة تالفة و30 رغيف حوواشي و40 لتر زيت قلي بالمطاعم غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتم تحرير عدد 25 محضر جنح صحية لوجود مخالفات بيئية وعدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادات صحية، وتم سحب عينات أغذية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات ولاسيما في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وتفشي الأوبئة، مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.