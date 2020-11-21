تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها، اليوم، حبس ربة منزل وزوجها وسائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الهيروين.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، أنهم اعتادوا ممارسة الاتجار في المخدرات منذ سنوات؛ إذ أوضحوا أنهم كانوا يشترون المخدرات من منطقة أجهور الرمل بمحافظة المنوفية، ويوزعونها على عملائهم من خلال الهاتف المحمول بمدينة بنها، ولديهم زبائن وعملاء من كل مكان، داخل وخارج محافظة القليوبية.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، بتردد ربة منزل وزوجها على دائرة المركز لترويج المخدرات، وتشكل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث المحافظة، والعميد خالد المحمدي، رئيس المباحث، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن العقيد عمرو الجزار، مفتش مباحث بنها، من ضبط المتهمين، وهما ربة منزل وزوجها وسائق سيارة، وبحوزتهما نصف كيلو هيروين و39 ألف جنيه، وسلاح ناري.

وبالكشف على المتهمين الأول والثانة تبين أنهما هاربان من 20 جناية سلاح ومخدرات وحكم غيابي بالسجن المؤبد، بواقعة سرقة بالإكراه، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وأحيل المتهمين للنيابة.