"أبو" يطرح أغنيته الجديدة "هتيجي" عبر "يوتيوب"

أطلقت شركة "جاما ميوزيك" لمالكها محمد محسن جابر الأغنية الجديدة لـ"أبو"، وتحمل عنوان "هتيجي"، والتي سبق أن غناها في إحدى الحفلات الخاصة التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وأبو وألحان أبو وتوزيع توما، وتقول كلماتها: "هتيجي هتيجي ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي وأنا ليه قاعد مستني وعمال أغني علشان تيجي بتخبي في عينك اللمعة لما بتيجي يا عيني عليكي وساعات تعملي مش سامعة وأنا عمال بتغزل فيكي هتدلعي مهما هتدلعي أنا هفضل موهوم بيكي".

أغنية "هتيجى" اختارها أبو منذ فترة، وعمل على تلحينها، وأعاد أكثر من جملة حتى استقر على الشكل النهائي لها والذي ظهر للجمهور.

ويُذكر أن محمد جابر هو ابن المنتج الكبير محسن جابر الذي أسس شركة عالم الفن ومن بعدها شركة مزيكا وقناتها الفضائية، وهو أيضًا المالك لتراث أم كلثوم، ومكتشف عدد من نجوم الغناء العربي، منهم عزيزة جلال وميادة الحناوي وكان أحد أسباب شهرة عمرو دياب ووصوله للعالمية خلال فترة تعاونهما معاً.

ويستعد جابر خلال الفترة المقبلة لطرح العديد من الأغاني مع عدد من المطربين منهم أحمد سعد ودياب بالإضافة إلى الأغنية الجديدة لأحمد سعد وهاني شاكر والمقرر طرحها يوم الأربعاء القادم.

وسبق أن طرح جابر أغنية "بسكوتاية مقرمشة" مع حسن شاكوش وحمادة مجدي والراقصة جوهرة وحققت الأغنية أكثر من 18 مليون مشاهدة في شهر من طرحها.