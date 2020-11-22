"القوى العاملة" تعين 2552 شاباً بينهم 33 من ذوي القدرات بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 2552 شاباً، بينهم 33 شاباً من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تمّ تسجيل 5052 راغب عمل منهم 65 من ذوي القدرات، وتوفير 108 فرص عمل أخرى.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة، صرفت المديرية منحًا لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 15 منحة زواج بمبلغ 44 ألف جنيه، و17 منحة مولود بإجمالي 34 ألف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 92 ألف جنيه، لـ35 حالة، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ9171 عاملاً، بمبلغ 4 ملايين و585 ألفاً و500 جنيه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّه تمّ استخراج 2763 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 77 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ128 منشأة أخرى، إضافة إلى تنظيم 4 ندوات توعية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تمّ التفتيش على 425 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 179 محضراً، وبحث 24 شكوى.

وقال إنَّه من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 116 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 42 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 24 أخرى طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي مجال التدريب المهني، بدأت المديرية بقسم الكهرباء لمؤسسة الاتحاد الليبرالي المصري، واستكمال دورات التدريب التحويلي بقسمي التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور، كما تمّ البدء في التدريب بقسمي ألوميتال، والإلكترونيات، والتفصيل والحياكة بمركز تدريب مهني منشأة البكري.