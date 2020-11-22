بينها الوفد والتجمع.. 9 أحزاب ممثلة باللجنة العامة لمجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ حالة من التنوع الحزبي والسياسي، حيث يشغل مقاعد الشيوخ نحو 17 حزبا بنحو 215 عضوا من أصل 300 نائبا، وفي وقت يستعد فيه المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس في جلسته يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري يبقي التساؤل فيما يخص الأحزاب الممثلة في اللجنة العامة للمجلس.

وقال المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن هناك مادتين بمشروع لائحة المجلس تحكم تشكيل الهيئات البرلمانية، تقضي الأولى بأن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانون للهيئة، مشيرا إلى أن المادة الثانية والتي تنص عليها اللائحة فتفيد بأن كل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ.

الأحزاب المقرر تمثيلها في اللجنة العامة لمجلس الشيوخ

وبناء على مشروع لائحة المجلس فأن لكل حزب له 3 مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، سوف يمثل نحو 9 أحزاب في اللجنة العامة للمجلس وهم كالتالي:

1- حزب مستقبل وطن ممثل بمجلس الشيوخ بـ149.

2- حزب الشعب الجمهوري ممثل بـ17 مقعدا.

3- حزب حماه الوطن ممثل بـ11 مقعدا.

4- حزب الوفد ممثل بـ10 مقاعد.

5- حزب التجمع ممثل بـ4 مقاعد.

6- حزب مصر الحديثة ممثل بـ4 مقاعد.

7- حزب المؤتمر ممثل بـ4 مقاعد.

8- حزب الإصلاح والتنمية بـ3 مقاعد.

9- حزب المصري الديمقراطي بـ3 مقاعد.

وأضاف "إسماعيل" أن عدد اللجان الداخلية 14 لجنة.

وكان المستشار محمود إسماعيل، الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن نواب المجلس فوضوا في الجلسة الافتتاحية بتشكيل لجنة خاصة لإعداد اللائحة الداخلية الخاصة به، واللجنة بالفعل أعدت مشروع اللائحة بداية من 18 أكتوبر، وانتهت منها وجاهزة للعرض أمام الجلسة العامة 29 نوفمبر الجاري.

وتضمنت مواد الإصدار 3 مواد، شملت اختصاصات مجلس الشيوخ، باعتباره مجلس نيابي يشارك في التشريع ويمارس اختصاصاته المقررة له في الدستور، وفي القانون وفي اللائحة المرافقة، وأن يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المرافقة ويلغي كل حكم يخالف أحكامها.

كما شملت اللائحة الاختصاصات الدستورية لمجلس الشيوخ بموجب المادتين 248 و249، وشملت دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتقوية دعائم الديمقراطية، والانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير، ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، دعم المقومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور، ودعم القيم العليا للمجتمع، والحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين باللائحة.

وتقسم اللجان الداخلية في مجلس الشيوخ إلى: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، واللجنة الاقتصادية والاستثمارية، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الصناعة والتجارة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة النقل، ولجنة الإسكان، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار.