إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير صمامات لأول مرة بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي في إجراء جراحة دقيقة ومتفردة لمريض يبلغ من العمر 40 عاما، حيث قام فريق التدخل المحدود لجراحة القلب بالمنظار بالمستشفى بتغيير الصمام الميترالي عن طريق فتحة صغيرة من جانب الصدر عن طريق المنظار الجراحي، وتجنيب المريض الشق الصدري الأمامي.

وقال وكيل الوزارة، في بيان صحفي، إن جراحات التدخل المحدود "جراحة القلب بالمنظار" تعتبر طفرة رائدة في جراحات القلب على مستوى العالم وتمتاز عن الجراحة التقليدية بقصر فترة النقاهة بعد إجراء الجراحة حيث يستطيع المريض العودة لحياته الطبيعية في خلال من 10 أيام الى 15 يوم فقط.

وأضاف أن مدة فترة النقاهة تعتبر قصيرة بالمقارنة بالشق الصدري الأمامي الذي يستغرق اشهر للعودة للحياة الطبيعية كما تمتاز بقلة الألم المصاحب للجراحة وعدم الحاجه لحزام الصدر وقلة الاحتياج لنقل الدم وقصر فترة الإقامة بالمستشفى كما أن لها جزء تجميلي لشكل الجرح وهذا له أثر إيجابي كبير على العامل النفسي للمريض.

وتقدم بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى، والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة، الدكتور أحمد فؤاد أستاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني، والدكتور محمد الاجاوي ، والدكتور خالد عماد أخصائيا جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدولي، والدكتور محمد جاد، والدكتور مصطفى المرسى زملاء جراحة القلب بالمستشفى الدولي، والدكتور محمد ابراهيم استشاري التخدير، وفتحي أبو المعاطي أخصائي الارواء القلبي، أحمد المرسى أخصائي تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية.

يذكر أن أطباء مستشفي المنصورة العام الجديد "الدولي" أجروا العديد من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، خلال الفترة الماضية ومن بينها "إنقاذ مواطن من الموت بعد تعرضه للطعن بألة حادة في القلب مما تسبب في إصابته بنزيف وانخفاض شديد في ضغط الدم" و"عمل قسطرة علاجية بوحدة القسطرة التداخلية بدلاً من عملية القلب المفتوح"، و"عملية توسيع بالونى لمريض يعاني من قصور دموي حرج بالدورة الدموية الطرفية".

وأجرى عملية لمريضة كانت تعاني من انسداد مزمن بالشرايين الطرفية للساق اليسرى والذي بدوره كان يهدد بعمل بتر للساق، تم عمل توسيع الشرايين بواسطة القساطر والبالونات الطرفية داخل وحدة القسطرة التداخلية، وغير من العمليات الأخرى والتي كان الأطباء يجدون صعوبة من إجرائها من قبل؛ لعدم توافر الإمكانيات اللازمة.