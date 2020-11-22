انقطاع المياه عن حيين بمدينة أبورديس لكسر مفاجئ في الخط الرئيسي

أصدرت إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أبورديس في جنوب سيناء، اليوم الأحد، بيانًا يفيد بعدم ضخ مياه الشرب عن حي السلام وحي العرايشية بالمدينة، لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي المغذي لمحطة رأس ملعب التابعة لمدينة أبوزنيمة.

وقالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع بفريق من الفنيين المدربين على اعلى مستوى، لموقع الكسر، وجرى قفل المحابس لمنع تدفق المياه بمنطقة الكسر لتأمين الخط، وجاري تحديد الجزء التالف لقطعه، ووضع ماسورة جديدة.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جاري التنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، للدفع بسيارات مياه داخل الأحياء المتضررة، لحل أزمة انقطاع مياه الشرب بشكل مؤقت لحين عودة ضخ المياه للوحدات السكنية بشكل طبيعي.