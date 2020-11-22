السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة "توك توك" بالإكراه في شبرا

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت، ومحمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، بمعاقبة متهم بجناية السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

تعود الواقعة إلى بلاغ "عامل بجراج" المجني عليه من أنه حال وجوده بمحل عمله أبصر المتهم يخرج من الجراج خاصته، مستقلاً دراجة نارية "توك توك" من داخل الجراج، فحاول العدو أمامه لمحاولة منعه وإيقافه، إلا أنه فوجئ به يشهر في وجهه سلاحا أبيض "سنجة"، مهددا إياه لمنعه من اللحاق به، وتمكن من خلال تلك الوسيلة القسرية، من شل مقاومته والفرار بالدراجة النارية "التوك توك".

وبعد مرور 3 أيام على ارتكاب السرقة، وبعد تمكن المتهم من الفرار بالدراجة النارية "التوك توك"، عاد المتهم للسرقة من الجراج مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان صاحب الجراج قد أعد له كمينا بمساعدة الأهالي وتم القبض عليه أثناء محاولة الفرار بـ"توك توك" آخر قبل الخروج من الجراج.