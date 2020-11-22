ليبيا ضيف شرف مهرجان ألوان الدولي بشرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق فعاليات الدورة السابعة لمهرجان ألوان الدولي، والذي ينطلق خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الوفود العربية من دول لبنان والعراق والسعودية، ويعد المهرجان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط ،وتعد دولة ليبيا ضيف شرف المهرجان هذا العام.

وأكد أشرف إبراهيم، رئيس المهرجان أن المهرجان هذا العام يسهم في توفير فرص عمل للمتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير ٢٠ محل، وتزويدها بأجود أنواع الدهانات الصديقة للبيئة، كمساهمة من المهرجان لتشجيع مواطني شرم الشيخ للعمل في مجال مختلف عن السياحة.

وقال رئيس المهرجان، إن مهرجان ألوان هو المنفذ الأكبر لشركات الدهانات والديكورات المصرية، ويساهم بشكل كبير في تصدير منتج الدهانات إلي دول المنطقة العربية، ونجح في دوراته السابقة في فتح باب التصدير إلي عدة دول عربية منها الجزائر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، وموريتانيا، واليمن.

كما نجح في توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الليبية، لتكون للمنتجات المصرية الأولوية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا، وجرى عقب تنفيذ هذا البرتوكول تصدير 75 % من صادرات الدهانات الإنشائية إلي الأسواق الليبية .

وكشف رئيس الهرجان أن مهرجان ألوان يستضيف هذا العام منير عصر، وزير الاقتصاد والتجارة الليبية، على رأس وفد رسمي بعضوية صالح العبيدي، رئيس الغرفة التجارية الليبية، وهاني سفراكس، رئيس الغرفة المصرية الليبية المشتركة.

وأضاف رئيس المهرجان، هناك مشاركة قوية لرجل الأعمال الليبي حمدي الفرجاني، صاحب أكبر شركة مستوردة للدهانات المصرية، ويشارك في المهرجان للعام الثالث على التوالي، وتحرص إدارة المهرجان على دعوة رؤساء شركات المقاولات المشاركين في المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية، للاطلاع على أفضل وأحدث المنتجات التي يمكنهم استخدامها في هذه المشروعات الهامة لدعم خطة مصر 2030 من منتجات صديقة للبيئة أثبتت كفاءتها.

وأشار إلى أن دور المهرجان يأتي تنفيذًا لخطة الدولة للتوسع في قطاع الصناعة والتصدير خاصة أن الشركات المصرية تمتلك ما يكفي لتوفير كل احتياجات المشروعات القومية، من منتجات وخامات تنافس المنتجات العالمية في الجودة والسعر. .