طلعت: أطلقنا مبادرة لتجديد الحبس الاحتياطي من النيابة "عن بعد"

كشف الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطط وزارته لتطوير مكاتب البريد باعتباره رافدًا مهمًا من الروافد والقنوات التي يعتمد عليها المواطن المصري، وقال إن الوزارة لديها خطة لتطوير 1600 مكتب لهيئة البريد، حيث إن تكلفة تطوير مكاتب هيئة البريد العام الراهن تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه.

وأضاف "طلعت"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن عملية تطوير البريد مستمرة، فالتطوير مستمر وسوف نستكمل الخطة وأصبح لدينا الآن 109 مكاتب بريد تقدم خدمات توثيق الشهر العقاري، موضحًا أن مكاتب البريد تقدم خدمات كبيرة للمواطنين منها القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه ضمن منظومة الرقمنة جرى إطلاق مشروع كارت الفلاح في 11 محافظة على مستوى الجمهورية بين أصحاب الحيازات الزراعية والدولة لضمان توصيل مستلزمات الإنتاج لمستحقيها، كما هناك مبادرة لتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

وتابع: "أطلقنا مبادرة جديدة لتجديد الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة إلكترونيا وذلك في إطار التعاون البناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي وجاري تنفيذها لتشمل المنظومة ككل".