مصرع طفلة وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، وأصيب 5 أشخاص، في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بقرية سلامون دائرة مركز طما شمال سوهاج، واُنتشلت الجثة ونُقلت لمستشفي طما المركزي، ونُقل المصابون للمستشفى المركزي، ومستشفي أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة داخل ترعة بقرية سلامون دائرة المركز، ووجود مصابين.

وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو أحمد محمد أحمد، 28 عامًا، سائق، ويقيم بقرية المدمر دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها، وسقوطها بالترعة المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث وفاة ابنة قائد السيارة الطفلة حنين خلف أحمد محمد، وإصابة كل من قائد السيارة، خلف محمد أحمد، 20 عامًا، عامل، وأحمد عبد الصبور السيد، 35 عامًا، وحسن أحمد محمد، 20 عامًا، وأحمد حسن عبد الرسول، 27 عامًا، مصابين بنزيف في البطن وكدمات وجروح متفرقة.

ونُقلت الجثة والمصاب الأول لمستشفى طما المركزي، فيما حوّل باقي المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وجميع الحالات يقيمون قرية المدمر دائرة مركز طما.

تم انتشال السيارة من الترعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة العامة وباشرت التحقيقات.