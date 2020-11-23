صور.. إقبال الناخبين على لجان إعادة "النواب" بالنجيلة

شهدت اللجان الانتخابية في مدينة النجيلة غرب مطروح إقبالًا من الناخبين مع بداية الساعات الأولى لفتح باب التصويت بجولة الإعادة بدائرة مطروح الأولى، والتى تضم مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم.

ويتنافس في هذه الجولة المرشحان جمال الشورى رمز القلم، وياسين أبوصالح رمز الكتاب، وهما مرشحي حزب مستقبل وطن بعد حصولها على أعلى أصوات الدائرة خلال الجولة الأولى، بعد تفوقهما على المرشحين المستقلين والأحزاب المنافسة.

واستعدت محافظة مطروح لإنطلاق مارثون الإنتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، فى إنتخابات مجلس النواب والتى تنطلق اليوم، وتستمر على مدار يومين، وذلك بإزالة أي عوائق مع المتابعة المستمرة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية تكثف جهود تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة باجمالي 139 مركزًا انتخابيًا و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحًا أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخباً.