فرص عمل وتدريب مجاني.. "مصر تعمل" تنظم ملتقيات توظيف للشباب

نشرت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، تفاصيل ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة للشباب من الجنسين، لتوفير فرص عمل بمختلف القطاعات، وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة على النحو التالي:

يوم توظيف بإحدى الفنادق السياحية

وأعلنت الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تنفيذ يوم مفتوح للتوظيف يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 من الساعة 10.30 إلى الساعة 6 مساءً بالعنوان التالي: داخل فندق جي دبليو ماريوت، التجمع الأول - طريق السويس - الطريق الدائري - داخل حي ميراج، على الوظائف التالية:

1- 15 ويتر: تقديم الطعام والشراب للضيف.

2- 15 مشرف غرف: التأكد من الحفاظ على نظافة الغرف والمناطق بواجهة الفندق والتي تشمل دورات المياه بمنطقة احتفالات السيدات ودورات مياه الدبلوماسيين.

3- 10 استيوارد: التأكد من أنّ جميع الأرضيات وأسطح العمل خالية من القمامة والمياه.

أماكن العمل: التجمع الأول.

مميزات وحقوق الوظائف

- مرتبات مجزية ومواصلات ووجبة وأرباح سنوية وزي للعمل.

تأمينات صحية واجتماعية.

8 ساعات عمل.

متطلبات الوظيفة

• مؤهل متوسط وعالِ عدا الاستيورد أي مؤهل شرط إجادة القراءة والكتابة.

• ذكور وإناث.

• موقف محدد للتجنيد.

• أقصى حد للسن 35 عامًا.

للتقديم يمكنك التسجيل من خلال الرابط التالي والحضور مباشرة على العنوان السابق:

https://tinyurl.com/y463g2pw

يوم توظيف بشركة للمواد الغذائية

كما أعلنت الإدارة العامة للمشروعات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لشركة للصناعات الغذائية بمركز شباب مدينة الخانكة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، والوظائف المتاحة كالتالي:

1- عامل إنتاج: يقف على خط ماكينة إنتاج مثل التغليف وأفران.

2- أمين مخازن: مسؤول عن استلام البضاعة وإخراجها وجرد المخزن والمراجعة ويعمل على الإكسيل.

3- عامل مخزن: رص البضاعة وفقًا للمنتج والتاريخ.

مكان العمل: مدينة العبور.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط أو إعدادي عدا أمين المخزن مؤهل عالِ أو متوسط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

المميزات والحقوق المشتركة:

- المرتب مجزي حسب الوظيفة.

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

- توفر الشركة مواصلات.

- وجبة ساخنة.

يمكنك ملء الاستمارة التالية ثم الذهاب مباشرة في الميعاد والمكان المحدد:

https://tinyurl.com/yx9u7kou

المكان: مركز شباب الخانكة – شارع البطل أحمد عبدالعزيز المثلث – بجوار الإدارة الصحية – مركز الخانكة – القليوبية.

فرصة تدريب مجاني بإحدى الشركات الخاصة

وتقدم إحدى الشركات فرصة تدريب مجانية بمجال التسويق الإلكتروني لـ200 شاب وفتاة، مع فرصة كبيرة للتوظيف بعد انتهاء فترة التدريب، وتكون الوظائف عبارة عن online sales من المنزل مقابل العمولة.