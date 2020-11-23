الاشتباه في 16 شخصا.. سرقة شقة بطل العالم السابق للأسكواش

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لكشف تفاصيل سرقة بطل العالم السابق للأسكواش، إذ تبين من التحريات الأولية، أن مجهولاً تمكن من الدخول إلى شقة لاعب وادي دجلة، واستولى على جميع المتعلقات من داخلها.

وبإجراء المعاينة، تبين وجود بعثرة فى محتويات الشقة، وتحرر محضر وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، وانتدب رجال الأدلة الجنائية لإجراء معاينة ورفع البصمات لتحديد الجاني، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة كما تستمع النيابة إلى أقوال 4 من شهود العيان، بينهم المترددون على الشقة والقاطنون فى العقار محل الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الجريمة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً يفيد بتعرّض شقة كريم عبدالجواد، لاعب وادى دجلة وبطل العالم السابق فى الأسكواش، للسرقة على يد مجهولين بدائرة قسم الجيزة، حيث استولى اللصوص على مبلغ مالي وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، أن المتهمين استولوا على مبلغ مالي، مستغلين غياب اللاعب وأسرته، وسرقوا محتويات الشقة، وتم الاستماع إلى أقوال اللاعب، الذي أكد فى المحضر أنه كان خارج المنزل بصحبة أسرته، وعقب عودته إلى الشقة فوجئ بوجود بعثرة بمحتويات شقته.

وأكد أن مجهولاً تمكن من الدخول واستولى على الأموال ومحتويات الشقة من أجهزة ومشغولات ذهبية، وتبين أنه المتهم دخل عن طريق أحد المنافذ، وتوجه إلى الشقة، وفتش داخل غرفة النوم، وبعثر محتويات غرف الشقة بالكامل.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس مدير البحث الجنائي، إلى النيابة العامة للتحقيق، في ما يفحص فريق من رجال المباحث 16 متهماً، سبق اتهامهم فى قضايا سرقات، وتولت النيابة التحقيق.