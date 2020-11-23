10 معلومات عن سوق الجمعة.. عمره 20 عاما والبضاعة بـ"نص التمن"

سوق الجمعة أو التونسي، واحدا من أشهر الأسواق المخصصة لبيع الحيوانات والطيور النادرة، كما يعد وجهة لبيع الملابس والأجهزة المستعملة والأدوات المنزلية والمفارش.

ويشهد السوق إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من محدودي الدخل، الذين يترددون عليه لشراء ما يلزمهم من احتياجات بنصف الثمن، ويتسابقون على شراء مستلزماتهم في الساعات الأولى من صباح كل جمعة.

ورغم شهرته، إلا أنّه يعاني من العشوائية، التي عرّضته على مدار عمره 20 سنة مضت، إلى حرائق متكررة، لذا وضعت الدولة خطة لنقل السوق وبائعيه لمكان آخر، آمن على البائعين والزبائن المترددين إليه، وفي بداية الأمر وقع الاختيار على مدينة 15 مايو، لتكون المقر الجديد للسوق، لكن البائعين رفضوا الانتقال لبعد المسافة عن مقر السوق القديم، ما دفع الدولة لتغيير وجهته إلى منطقة البساتين، لتكون مقر السوق الجديد، لقربها من الموقع القديم، مقارنة بمدينة 15 مايو.

وترصد السطور التالية، أبرز المعلومات عن سوق الجمعة "التونسي"، قبل نقل السوق والبائعين إلى المقر الجديد، كما يلي:

10 معلومات عن سوق الجمعة "التونسي"

1- يمتد عمر سوق الجمعة "التونسي القديم" إلى أكثر من 20 سنة.

2- يقام السوق يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع.

3- يضم السوق نحو 5 أسواق عشوائية.

4- تعرض للحرائق مرات عديدة خلال السنوات الماضية.

5- يقع سوق الجمعة بمنطقة التونسي بحي مصر القديمة، ويمتد من السيدة عائشة حتى منطقة الإمام الشافعي.

6- اشتهر ببيع كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار في متناول الجميع.

7- خلال السنوات الأخيرة انتشرت الكثير من المطالبات بنقل السوق خارج منطقة السيدة عائشة.

8- كان من المخطط نقل السوق إلى مقره الجديد بـ15 مايو، لكن التجار رفضوا لبعد المسافة عن السوق القديم.

9- جار إزالة سوق التونسي القديم، الشهير باسم "سوق الجمعة"، ونقل الباعة للسوق الجديد بالبساتين، وجار إزالة الباكيات والعشش بالسوق القديم وتسكين الباعة بالسوق الجديد.

10- المقر الجديد مجهز بالكامل وبه كل وسائل الأمان والحماية للباعة والمترددين على السوق لتفادي الحرائق وما شابه ذلك.