فيديو.. "عم حسن" عاشق التليفونات القديمة: بحلم بعمل متحف لها

استعرض برنامج "8 الصبح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء يوسف، المذاع على فضائية Dmc، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "عم حسن" عاشق التليفونات القديمة الذي يحلم بعمل متحف لأشهر الهواتف في تاريخ مصر.

وقال حسن التركي، "أنا بحب المهنة دي وبقالي 60 سنة فيها وعمري حاليا 65 سنة يعني من وأنا عمري 5 سنوات وأعمل فيها، ومازلت في نفس المكان وعلى نفس المهنة من ساعة ما اتفتحت في الخمسينات لحد النهاردة وما أتغيرتش ولا اتقلبت لهواتف محمولة".

وأضاف: "بحب التليفونات القديمة، وعندي تليفون قديم أُنتج عام 1930 وهو تليفون ألماني واشتغل في مصر 1932، بجري ورا الحاجات دي وأجيبها من الفيلل والقصور وبخليها عندي وأعتني بيها، ولو فيها حاجة أنا بصلحها".

وتابع: "أغلي تليفون بعته كان بـ3000 جنيه، وأقل تليفون كان بـ200 جنيه، وأقدم تليفون عندي كان لتومسون هدسون الذي أهدته شركة سيمنز لتومسون عام 1926، وأيضا تليفون تشارلي تشابلن ده علشان تتكلم فيه كنت تمسك السماعة بأيد والميكرفون بالأيد التانية".

واستطرد: "لدي أيضا تليفون ألماني كان يعمل بالمنافيلة وهو نفس نظام تليفون تشارلي تشابلن وكان سنة 1940، ولدي أيضا التليفون اللي اتصور بيه العمدة، وأيضا تليفون الملك فاروق".

وأشار إلى أن "كل تليفون له حكايات وله وقته لكن أبرز الحكايات اللي كان لها قصص هو التليفون اللي طلع في فيلم الزوجة الثانية، ويوم من عمري، والتليفون من بعد السبعينات لم يكن له بريق لأنه كان نزل التليفون البلاستيك وده هيبقي بريقه إيه كان فايبر، إنما القديم كان ذات جودة، صناعة، ومخدوم، لكن تليفونات دلوقتي بتقعد شهر أو اتنين وبيزعلو وبيبقوا عاوزين يتصلحوا، ومجموعة من الشباب اللي طالع دلوقتي بيرجع تاني للتليفون مش علشان بس يحطه تحفة أو شكل ولكن بيبقي عاوز يشغله، وحلمي أن يبقي في متحف للتليفونات القديمة".