بالخطوات.. كيف تعرف الرصيد المتبقي في كارت عداد المياه مسبق الدفع؟

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لمعرفة الرصيد المتبقي في كارت عداد المياه مسبق الدفع يتم وضع الكارت في المكان المخصص له والضغط على read ثلاث مرات متتالية لافتة إلى أنه سيتم ظهور الرصيد المتبقي بالجنيه وعدد أمتار المياه.

مراحل تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع

- المرحلة الأولى لتركيب العدادات ستكون للفئات غيرسكنية (المصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة، والأندية، وغيرها)

- المرحلة الثانية يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع للفئات السكنية.

- منظومة القراءة والتحصيل والعدادات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة هى المسئولة عن تنظيم العلاقة بين مقدمى الخدمة والمستهلكين.

- تتم المحاسبة بناءً على قراءات فعلية مقاسة، ويتم إصدار الفواتير وفقاً لذلك.

أنواع عدادات المياه

- تنقسم العدادات إلى ٣ أنواع (ميكانيكية - ذكية - إلكترونية مسبقة الدفع) والتي يتم استخدامها فى قياس كميات الاستهلاك.

- يتم خلال 4 سنوات تركيب 3 ملايين عداد مسبوق الدفع بمعدل 750 ألف عداد سنويا، مما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل، وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمى الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.

- يعطي العداد انذارا عندما لا يوجد في رصيد الكارت سوي 3 أو 4 أمتار من المياه وذلك لتنبيه المستخدم لشحن العداد.

نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة

- يحتوي العداد علي نظام أمان يضمن عدم قطع الخدمة خلال أوقات الإجازات، كما لا يتم قطع المياه بعد ساعات العمل الرسمية، وذلك لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، فإذا انتهى الرصيد بعد الواحدة ظهرا تستمر الخدمة حتي التاسعة صباح اليوم التالي، أما في أيام الجمعة والعطلات الرسمية تستمر الخدمة متاحة حتي الساعة 9 صباحا في يوم العمل المقبل.

- يمكن للمستخدم اثناء مغادرة المنزل إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة، وعند العودة يتم وضع الكارت من جديد لتعود معه الخدمة تلقائيا.

- يتم تركيب عداد المياه في مكان يبعد حوالي 3 أمتار في حالة وجود ماتور كهربائي وذلك لضمان عدم التأثيرعلي قراءة العداد.

- يتم وضع الكارت بالمكان المخصص داخل العداد ويجب التأكد من ظهور كلمة مقبول وذلك قبل التوجه لمركز الشحن.

- في حالة الرغبة في معرفة الرصيد يتم وضع الكارت في المكان المخصص ثم الضغط علي كلمة read ثلاثة مرات متتالية.

- يتعرض المستخدم لانقطاع المياه والغرامة في حالة محاولة فتح العداد أو العبث به.

- لعدم تلف كارت المياه يجب الحفاظ عليه من عوامل الجو كالحرارة والأتربة والمجال المغناطيسي.