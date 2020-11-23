ماذا تفعل لو تعطل عداد المياه أو انتهى عمره الافتراضي؟

كشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه في في حال توقف عداد المياه يجب علي المشترك أن يقوم بإبلاغ الفرع التابع له حتى يتم الكشف على العداد وتغيره إذا لزم الأمر مع ملاحظة أنه إذا كان العطل نتيجة لسوء الاستخدام سيتم تحميل المشترك مصاريف التغير أما إذا كان العطل ناتج عن عوامل ليست للعميل دخل فيها فلن يتحمل شيئا.

وتستعرض "الوطن" الإجراءت والخطوات المطلوب تنفيذها عند تلف العداد أو انتهاء عمره الافتراضي وفق الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

الخطوات المطلوب تنفيذها

- يقدم العميل طلبا لشركة المياه برغبته في استبدال العداد نظرا لانتهاء عمره الافتراضي.

- يسدد العميل قيمة المعاينة.

- يتجه الفني التابع للشركة لإجراء المعاينة والتأكد من انتهاء العمر الافتراضي لعداد المياه.

- تخطر الشركة العميل بسداد قيمة المقايسة واستبدال العداد نقدا.

- إصدار أمر شغل للفني برفع العداد المنتهي وتركيب عداد بدلا منه.

- صرف العداد والمهمات من المخازن.

- يتجه الفنيون للعقار المقصود لإعداد المقايسة الختامية.

- إزالة العداد المنتهي وتركيب آخر بدلا منه.

المستندات المطلوب تقديمها

- طلب مقدم من العمل بتغيير العداد نظرا لانتهاء عمره الافتراضي.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- صورة من آخر فاتورة مسدده.

- رقم الهاتف الأرضي والمحمول الخاص بالعميل.

- البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

تغيير عدادات المياه المعطلة بأسيوط والوادي الجديد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد تغيير عدادات المياه المعطلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إنه جرى تغيير العدادات المعطلة وعددها 44 ألف لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والحد من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه.

وأشار صلاح إلى إعادة فتح جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة بمختلف مراكز المحافظة أمام العملاء واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تغيير العدادات على أن يقدم العميل صورة من البطاقة الشخصية وآخر فاتورة مياه جرى سدادها.