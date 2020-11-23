تبدأ في 23 يناير.. جدول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد ما يستحق تأجيل الامتحانات سواء الشهادات الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية، موضحا أن الوزارة وضعت جميع خطط نجاح العام الدراسي الجديد 2020-2021، سواء العملية الدراسية بالمدارس أو الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من حدوث موجة ثانية من كورونا.

وتستعرض "الوطن"، موعد امتحانات نصف العام، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

جدول امتحانات نصف العام لجميع المراحل التعليمية

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 فبراير 2021.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 23 يناير 2021.

ـ تستمر الدراسة نحو 33 أسبوعا.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف النقل والشهادة الإعدادية 15 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني 29 مايو 2021.

ـ تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وأكد "شوقي"، سابقا أن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020-2021، ستعقد في مواعيدها المحددة، حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 16 يونيو المقبل، وامتحانات الدبلومات الفنية 29 مايو المقبل، موضحا أن الحديث عن تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا "كلام فارغ".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبدأ العام الدراسي الجديد 2021/2020، السبت الموافق 17 أكتوبر الماضي، بمختلف محافظات مصر، بتطبيق إجراءات صارمة على المدارس، حيث شهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، واضعةً خطة زمنية للعام.