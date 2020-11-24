صبي النجار طمع في موتوسيكل مَعلِمه بدمياط: استدرجه وتخلص منه بحديدة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط بالعثور على جثة لشخص مجهول بدائرة المركز.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجني عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه لدراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجه والتقاه بمكان العثور واستقل الدراجة رفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بـ"أجنة حديدية" واستولى على (الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي) وباع الدراجة النارية.

وتمّ بإرشاده ضبط (الهاتفين المحمولين "خاصين بالمجني عليه"، الأداة المستخدمة) وكذا الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلين له (سيئي النية) ومبلغ مالي "من متحصلات بيعها"، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.