185 صوتا لـ"حسانين" و110 أصوات لـ"عبدالوهاب" في لجنة 155 بالمنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأوليه لانتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، في اللجنة رقم 155 بمدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف بالدائره الأولي بمركز وبندر المنيا، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن، و3 مستقلين، عن حصول أشرف أحمد عبد العزيز حسانين، مستقبل وطن، على 185.

كما بينت المؤشرات حصوا فهمى إسماعيل بدوي، مستقبل وطن، على 185 صوتا، وعثمان المنتصر عبد الرحمن- مستقبل وطن- و152 صوتا، وسيد عبد الوهاب أبو بريدعه، مستقل،110 صوتا، أندرو سامى محروس، مستقل، حصل على 177 صوتا.

ويبلغ عدد أصوات الناخبين بتلك اللجنة 3570، والذين أدلوا بأصواتهم 342، والأصوت الصحيحه 315، والباطله 27.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.