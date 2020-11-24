"التخطيط": مصر تنتج عربات سكك حديدية في 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعليقا على توقيع تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك"، إن الحكومة تحتاج إلى المزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتقليل حجم الاستيراد والقروض، لتوفير العملة الأجنبية، مؤكدة أن حجم استثمارات الصندوق في المرحلة الأولى، سيكون نحو 400 مليون.

وأضافت "السعيد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أنه تم توقيع عقد الشركة اليوم، وستكون المرحلة الأولى لتأهيل العربات، ورفع مستواها، في الربع الأول من 2021، على أن يكون التصنيع في الربع الأخير من 2022، معقبة: "تبدأ أول عربات تطلع بإذن الله".

وتابعت وزيرة التخطيط، أن الدولة لديها شركات أخرى مثل الإنتاج الحربي، وهذا يعطي المزيد من المنافسة لمصلحة المواطن المصري، وتقديم أفضل خدمة له، وهذا التوجه الأساسي للصندوق.

وأوضحت، أن حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في البنية التحتية والطرق والسكك الحديدية، ليس له مردود اقتصادي فقط، لكن له عائد اجتماعي مهم، وهو انخفاض الحوادث بنسبة 40%، وهذا يؤدي إلى الحفاظ على صحة المواطن.

في سياق منفصل، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).

جاء ذلك على هامش فعاليات معرض "Cairo ICT" والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي "2020 Trans MEA"، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية.

ووقع العقد كلاً من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة "نيرك" وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار، المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة "حسن علام" القابضة، المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أوراسكوم" للإنشاءات، والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات.