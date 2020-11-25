الشحات وأبو نحول يتقدمان في الدائرة الرابعة بأبو تشت

أعلنت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بالدائرة الرابعة، ومقرها أبوتشت، نتائج الانتخابات التي كان يتنافس عليها 4 مرشحين لحصد مقعدين فرديين، وكان من لهم حق التصويت، 419 ألف 930 ناخبا وناخبه، بإجمالي من أدلوا بأصواتهم 82 ألف و888 ناخبا وناخبة، الأصوات الصحيحة، 80 ألف 222 صوتًا، الباطلة 2000 و359 صوتا.

وجاءت نتائج المرشحين الأربعة كالتالي:

1- حسام عيسى 36818 صوتا، "مستقبل وطن".

2- صلاح أبوالليل 37888 صوتا، "مستقبل وطن".

3- عبدالفتاح الشحات 43216 صوتا، "الحرية".

4- خالد أبو نحول 43044 صوتا، "الشعب الجمهوري".

تنافس في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا، 18مرشحا للفوز بـ9 مقاعد على النظام الفردي، في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت، ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لقنا في مجلس النواب، 9 مقاعد، منهم مقعدين للدائرة الأولى، ومقعدين للدائرة الثانية، و3 مقاعد للدائرة الثالثة، ومقعدين للدائرة الرابعة، ويحق للناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم على النظام الفردي، وقائمة واحدة من بين قائمتين هما القائمة الوطنية ونداء مصر.

يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.قال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.

وأكد محافظ قنا أنّ غرفة العمليات الرئيسية في الديوان العام لمحافظة قنا، تعمل على مدار 24 ساعة، ومتصلة بغرف العمليات بمراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية حتى الفرز.

وجرى تكليف رؤساء المدن والقرى، بتوفير الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات، وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.