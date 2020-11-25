عاطل ينتحر بشنق نفسه لمروره بأزمة نفسية بـ15 مايو

تخلص شاب من حياته شنقًا عقب مروره بأزمة نفسية داخل منزله بمدينة 15 مايو، وتبين من التحريات أن الضحية انتحر بسبب مروره بحالة اكتئاب، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم أحمد رضوان رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادة تلقيه بلاغًا من "س ع"، 71 سنة، ضابط بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم، بقيام نجله "م س"، 31 سنة، وحاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية (بدون عمل) بالانتحار، وذلك عن طريق تعليق نفسه بمروحه السقف بغرفة النوم الخاصة به.

وبالفحص قرر والده بأن نجله المتوفى يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وسبق حجزه بقسم الأمراض النفسية بأحد المستشفيات، وتم اكتشاف الواقعة عن طريق والده ووالدته المقيمين معه بنفس الشقة، وعلى الفور أمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة.