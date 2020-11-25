عاجل.. الحكومة تمدّ خدمة 728 طبيبًا بعد المعاش لمواجهة كورونا

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بمد خدمة 728 طبيباً بشرياً "الدفعة الثانية"، بوظيفة أخصائي طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كانوا يشغلونها قبل بلوغهم السن القانونية لترك الخدمة، وذلك لمدة عامين.

يسري القرار اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وخاصة في ظل الظروف الراهنة وما تقوم به الوزارة من جهود للاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.