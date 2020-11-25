أمريكا تسجل حالة وفاة بكورونا كل 40 ثانية

تجاوزت الوفيات اليومية جراء كورونا في الولايات المتحدة، الألفي حالة لأول مرة منذ مايو الماضي، فيما تعج المستشفيات في أنحاء البلاد بمصابي الفيروس، مما ينذر بزيادة مرتقبة في الوفيات.

وسجلت حصيلة الوفيات 2157 أمس الثلاثاء، بمعدل وفاة كل 40 ثانية، فيما بلغت الإصابات اليومية 170 ألفا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال خبراء إن الأعداد قد تزيد نظرا لتحدي ملايين الأمريكيين التحذيرات والسفر لعطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وتجاوز عدد من دخلوا المستشفيات للعلاج من "كوفيد-19"، أمس الثلاثاء، 87 ألفا وهو أعلى معدل على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة "فايزر" للوقاية من "كوفيد-19"، في العاشر من ديسمبر.

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير المقبل، وسيلقي كلمة بهذا الشأن اليوم الأربعاء.

وأعلن بوريس إبشتاين مستشار الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا، حيث شارك في مؤتمر صحفي مطول الأسبوع الماضي، مع عدد من محاميي ترامب.

وقال إبشتاين، في تصريح عبر حسابه على تويتر: "لقد ثبتت إصابتي بكوفيد-19. أعاني من أعراض خفيفة، وأتبع جميع البروتوكولات المناسبة، بما في ذلك الحجر الصحي وتعقب جهات الاتصال"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".