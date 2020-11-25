التموين: وزعنا 13 مليون كمامة الأسبوع الماضي

قال أحمد زايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إنه تم تشكيل غرف عمليات مستمرة على مدار الساعة، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء، وتم عمل أماكن مخصصة في المجمعات الاستهلاكية لجميع أنواع الكلور والكولونيا والديتول والمطهرات الخاصة بالحماية من كورونا، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمتلك أكبر شبكة توزيع منتظمة وفعالة ومنضبطة، حيث أن قاعدة البيانات تشتمل على 64 مليون مستفيد للدعم، وما يقرب من 36 ألف بدال تمويني ومنفذ جماهيري.

وأضاف "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم توزيع ما يقرب من 13 مليون كمامة الأسبوع الماضي، موزعة جغرافيًا على جميع محافظات مصر، والوزارة مستعدة تماما للموجة الثانية من جائحة كورونا، بأي أعداد يحتاجها الشعب المصري من الكمامات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن وزير التموين أصدر تعليمات بالوزارة بضرورة الهمل على صرف الكمامة على بطاقة التموين، موضحا أن الوزارة تقدم ثلاث أنواع من الكمامات للشعب المصري، الكمامة الأولى بسعر المستهلك 6 جنيهات، والكمامة الثانية سعرها 8.5 جنيه، وهناك كمامة تُباع في المجمعات الاستهلاكية متعددة الاستخدام حتى 50 غسلة، من إنتاج وزارة الإنتاج الحربي بسعر مستهلك 10 جنيهات.

وتابع أنه بخصوص الجامعات وتوريد الكمامات بها، قال إن الوزارة متعاقدة مع موردين لتوريد الكمامات، ما يقرب من 40 مليون كمامات جاهزين في المخازن، من أجل طرحهم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقة التموين، وهذه هي استعدادات الوزارة من أجل توفير الكمامة بشكل مستمر، وبكميات كبيرة وبكثافة كبيرة، وفقا لتوجيهات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال الفترة الماضية.